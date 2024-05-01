Немецкие зенитные установки Gepard заметили на румынско-украинской границе

Подполье сообщило о немецких зенитках Gepard на румынско-украинской границе

Немецкие самоходные зенитные установки Gepard были замечены на румынско-украинской границе в городе Килия-Веке. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, пророссийские активисты сфотографировали западную технику, размещенную через реку Дунай от города Килия Одесской области. «Готовят ли "Гепарды" к боевым действиям или к отправке на Украину, пока выясняем», — сказал подпольщик.

В Одесской области активисты фиксируют скапливание значительных сил на румынской границы, уточнил Лебедев. Он добавил, что через мосты в населенных пунктах Затока и Маяки по ночам практически без перерыва в сторону Украины следуют груженые составы.

Координатор подполья также рассказал, что в ангарах ныне не действующего аэропорта в городе Измаил украинские военные разместили несколько пикапов с крупнокалиберными зенитными пулеметами, которые используются для защиты акватории Дуная от ударов российских беспилотников.

Ранее Лебедев заявил, что российские войска ударили по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центре Одессы. До этого подпольщик сообщал об ударе по электроподстанции в Харькове.