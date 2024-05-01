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09:58, 1 мая 2024Мир

Британия допустила отправку китайских компонентов для БПЛА на Украину

Defense One: Британия допускает отправку китайских компонентов для БПЛА в Киев

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Великобритания открыта к идее отправки китайских комплектующих для беспилотников на Украину. Об этом изданию Defense One рассказал анонимный британский чиновник.

Отмечается, что данная позиция Лондона противоречит политике Вашингтона, так как США ограничивают свои поставки западными, в основном американскими системами. При этом представитель подразделения Пентагона по оборонным инновациям признал, что американские беспилотники стоят в три-пять раз дороже аналогичных китайских моделей.

По словам чиновника, выбор Великобритании обусловлен потребностями Киева, который предпочитает тактически полезное оборудование, а не менее эффективные и дорогие западные товары.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что страна ведет переговоры о присоединении к новой системе противовоздушной обороны Европы «Небесный щит» для борьбы с Россией.

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