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07:55, 1 мая 2024Мир

Стало известно о планах Британии участвовать в «Небесном щите» против России

DM: Британия хочет участвовать в создании «Небесного щита» против России
Грант Шэппс

Грант Шэппс . Фото: Anna Gordon / Reuters

Великобритания ведет переговоры о присоединении к новой системе противовоздушной обороны (ПВО) Европы «Небесный щит» для борьбы с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Грант Шаппс, его слова приводит The Daily Mail.

В публикации отмечается, что Шаппс подтвердил факт переговоров о присоединении Британии к «Небесному щиту». Проект нужен, чтобы «сбивать ракетные удары и удары беспилотников со стороны таких противников, как Россия».

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По словам министра, Лондон находится на ранних стадиях работы с европейскими партнерами: в частности, они ищут возможные варианты воплощения проекта. Шаппс подчеркнул, что Британия обладает «многоуровневой защитой», которая включает в себя сверхзвуковые самолеты «Тайфун».

Ранее глава Минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали с министром обороны Германии Борисом Писториусом письмо о планах присоединиться к системе противовоздушной обороны Евросоюза «Европейский небесный щит».

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      Марина Совина
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