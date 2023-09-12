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13:10, 12 сентября 2023Бывший СССР

Эстония и Латвия присоединятся к системе ПВО Евросоюза

Diehl Defense: Эстония и Латвия присоединятся к системе ПВО Евросоюза

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Минобороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали с министром обороны Германии Борисом Писториусом письмо о планах присоединиться к системе противовоздушной обороны (ПВО) Европейского союза (ЕС) «Европейский небесный щит» (European Sky Shield Initiative, ESSI). Об этом сообщили в немецкой оборонной компании Diehl Defense.

Помимо этого, Эстония и Латвия подписали рамочное соглашение с компанией на закупку систем ПВО средней дальности IRIS-T SLM. Отмечается, что для обоих государств это является крупнейшей инвестицией в оборону.

Генеральный директор Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) Магнус-Вальдемар Саар заявил, что закупки проводились рекордными темпами в условиях жесткой конкуренции. По его словам, это позволило обеспечить необходимые возможности в кратчайшие сроки и по очень доступной цене.

Ранее сообщалось, что Латвия и Эстония закупят у ФРГ IRIS-T SLM на сумму почти 400 миллионов евро. Как отмечалось, республики закупят данные системы ПВО у немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence.

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    Кристина Есикова
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