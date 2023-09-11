Латвия и Эстония закупят у Германии системы ПВО IRIS-T

Латвия и Эстония закупят у ФРГ системы ПВО IRIS-T на 400 миллионов евро

Латвия и Эстония закупят у ФРГ системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности IRIS-T SLM на сумму почти 400 миллионов евро. Соответствующее соглашение подписали в Германии главы минобороны двух стран Инара Мурниеце и Ханно Певкур, передает РИА Новости.

Сообщается, что республики закупят данные системы ПВО у немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence. В церемонии подписания принял участие министр обороны Германии Борис Писториус.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ не сможет быстро поставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине. Это также касается танков Leopard, и систем противовоздушной обороны IRIS-T.

На это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что Берлин в любом случае передаст Киеву Taurus.