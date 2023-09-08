Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:35, 8 сентября 2023Мир

В Германии признали невозможность быстрых поставок ракет Taurus Украине

Глава МИД Германии Бербок: ракеты Taurus невозможно поставить Украине быстро
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок признала невозможность быстрых поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Об этом она сказала в беседе с Funke, передает ТАСС.

«Это не та вещь, которую можно сделать быстро», — заявила Бербок, отвечая на вопрос о возможных поставках Taurus украинской стороне. По ее словам, это касается также и танков Leopard, и систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер рассказал, чем могут быть опасны поставки ракет Taurus Украине. Он призвал исключить вовлечение страны в украинский кризис.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев будет использовать крылатые ракеты Taurus только в пределах территории страны, и попросил немецкие власти передать ракеты как можно скорее.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о планах в ВСУ по свержению Зеленского

    Бегающая по прилавкам пекарни «крыска Лариска» в Подмосковье попала на видео

    Названа еще одна причина проблем контрнаступления ВСУ

    В США заявили о поддержке сенатом оказания помощи Украине

    Близкие осудили пару с огромной разницей в возрасте

    В Германии поддержали реформу предоставления убежища в ЕС

    Маск опроверг сообщения об отключении ВСУ доступа к его сервису Starlink у Крыма

    Исторический минимум безработицы в России объяснили

    Российский военный спас 80 человек при пожаре около артиллерийского склада

    В Германии признали невозможность быстрых поставок ракет Taurus Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости