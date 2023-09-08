В Германии признали невозможность быстрых поставок ракет Taurus Украине

Глава МИД Германии Бербок: ракеты Taurus невозможно поставить Украине быстро

Глава МИД Германии Анналена Бербок признала невозможность быстрых поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Об этом она сказала в беседе с Funke, передает ТАСС.

«Это не та вещь, которую можно сделать быстро», — заявила Бербок, отвечая на вопрос о возможных поставках Taurus украинской стороне. По ее словам, это касается также и танков Leopard, и систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер рассказал, чем могут быть опасны поставки ракет Taurus Украине. Он призвал исключить вовлечение страны в украинский кризис.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев будет использовать крылатые ракеты Taurus только в пределах территории страны, и попросил немецкие власти передать ракеты как можно скорее.