Глава МИД Украины пообещал не использовать ракеты Taurus за пределами страны

Глава МИД Украины Кулеба: Киев будет применять Taurus только в границах страны

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому телеканалу Welt пообещал, что Киев будет использовать крылатые ракеты Taurus только в пределах территории страны.

«Украина не будет использовать крылатые ракеты Taurus за пределами международно признанных границ нашей страны», — сказал он, попросив немецкие власти передать ракеты как можно скорее.

Ранее глава украинского МИД уже обещал, что Taurus и ракеты ATACMS, переданные Западом, будут использованы только на территории Украины. Он добавил, что оба вида ракет необходимы для успеха контрнаступления.

