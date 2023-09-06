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12:07, 6 сентября 2023Бывший СССР

Глава МИД Украины пообещал не использовать ракеты Taurus за пределами страны

Глава МИД Украины Кулеба: Киев будет применять Taurus только в границах страны

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому телеканалу Welt пообещал, что Киев будет использовать крылатые ракеты Taurus только в пределах территории страны.

«Украина не будет использовать крылатые ракеты Taurus за пределами международно признанных границ нашей страны», — сказал он, попросив немецкие власти передать ракеты как можно скорее.

Ранее глава украинского МИД уже обещал, что Taurus и ракеты ATACMS, переданные Западом, будут использованы только на территории Украины. Он добавил, что оба вида ракет необходимы для успеха контрнаступления.

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    Алевтина Запольская
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