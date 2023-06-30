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09:36, 30 июня 2023Интернет и СМИ

В России перестал работать Tinder

Приложение Tinder окончательно ушло из России и пропало из Google Play и App Store

Фото: Chad Madden / Unsplash

Приложение Tinder окончательно ушло из России. Как сообщает ТАСС, теперь при попытке открыть программу выпадает сообщение об ошибке.

«Возникла ошибка. Повторите попытку позже», — говорится во всплывающем окне, подтверждающем, что приложение перестало работать.

Пользоваться какими-либо функциями Tinder, в том числе перемещаться между анкетами разных людей, невозможно. Кроме того, по данным информагентства, приложение для онлайн-знакомств также пропало из крупнейших магазинов — Play Market от Google и AppStore от Apple. При этом непосредственно вход в аккаунт пока не ограничен.

Tinder начал предупреждать россиян о прекращении работы за месяц до окончательного отключения. Тогда в приложении пользователей встречало сообщение о том, что сервис прекратит работу в России 30 июня 2023 года. До этого момента пользователи по-прежнему могли создавать пары и общаться.

Впервые о том, что приложение ограничит доступ для россиян, стало известно еще 2 мая. Информация об этом появилась в ежегодном отчете компании Match Group, владеющей приложением.

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    Олег Давыдов
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