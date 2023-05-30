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18:37, 30 мая 2023Интернет и СМИ

Tinder начал предупреждать россиян о прекращении работы

Приложение Tinder начало предупреждать пользователей об уходе из России 30 июня

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Приложение знакомств Tinder начало предупреждать пользователей о предстоящем уходе из России. На это обратило внимание издание «Прайм».

«Сервис Tinder прекратит работу в России 30 июня. До этого момента пользователи по-прежнему смогут создавать пары и общаться», — говорится на скриншоте, сделанном в приложении.

О том, что Tinder с 30 июня 2023 года ограничит доступ для пользователей из России, стало известно 2 мая. Информация об этом появилась в ежегодном отчете компании Match Group, владеющей приложением.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков назвал уход сервиса из России небольшой потерей. Вместе с тем он заявил о необходимости создания в стране федерального проекта по борьбе с одиночеством. Он счел важным, чтобы предполагаемый проект позволял отсеивать при знакомстве женатых мужчин, аферистов и осужденных за насильственные преступления.

О прекращении в России работы Tinder также высказалась сваха и ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова. По ее мнению, уход приложения из страны не повлияет существенно на то, как россияне ищут пару.

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    Маргарита Щигарева
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