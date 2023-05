В Госдуме прокомментировали уход Tinder из России

Депутат Даванков призвал создать в России федеральный проект по борьбе с одиночеством

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков назвал уход из России сервиса для онлайн-знакомств Tinder небольшой потерей, но призвал создать в стране федеральный проект по борьбе с одиночеством. Его слова передает РИА Новости.

«Уход Tinder — небольшая потеря. Развлекательных сервисов знакомств у нас предостаточно. Но России давно нужен федеральный проект по борьбе с одиночеством», — считает депутат.

Даванков также отметил, что в России, согласно социальным опросам, около 60 миллионов человек ощущают одиночество, а каждая десятая женщина никогда не была замужем. По этой причине в стране наблюдаются проблемы с демографией, заявил депутат.

«Нужен нормальный сервис для серьезных знакомств. С верификацией, чтобы отсеивать женатых, аферистов и осужденных за насильственные преступления», — подчеркнул Даванков. По мнению депутата, создание такого федерального сервиса поддержат в обществе, а женщины смогут не тратить время впустую и не рисковать жизнью и здоровьем при знакомстве с мужчинами.

2 мая стало известно, что Tinder ограничит доступ для пользователей из России до конца июня. «Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России», — заявили в компании Match Group, владеющей приложением.

Match Group — американская технологическая корпорация, которая владеет крупнейшими популярными сервисами для знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time.