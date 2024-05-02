Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:02, 2 мая 2024Из жизни

Тайно снимавший видео под юбками мужчина оказался опасным педофилом

KETV: в США арестовали планировавшего похитить и изнасиловать ребенка мужчину

Фото: Tamara Bellis / Unsplash

В США идет суд над мужчиной из штата Небраска, который оказался опасным педофилом, мечтавшим похитить и изнасиловать ребенка. Об этом сообщает KETV.

Расследование против 33-летнего Кевина Джексона началось в 2022 году. Тогда сотрудники супермаркета в городе Омаха заметили, как мужчина тайно снимал видео под юбками у посетительниц. После того как Джексона арестовали в первый раз, он признал, что его телефон во время инцидента работал в режиме записи, однако отказался показывать видео.

В сентябре 2022 году полицейские получили ордер на проверку мобильного устройства американца и обнаружили там более десятка видеороликов и фотографии со сценами сексуального насилия над детьми. Кроме того, в телефоне мужчины обнаружили заметки от мая 2022-го, в которых он описывал школьниц. Он следил за ними и записывал номера машин их родителей. В одной из записей Джексон планировал похищение ребенка с целью изнасилования.

Материалы по теме:
Монстр из ниоткуда Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Монстр из ниоткудаПропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
2 октября 2020
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022

25 апреля мужчина был помещен в тюрьму округа Дуглас. Ему назначили залог в 150 тысяч долларов. Если американца признают виновным по всем статьям, ему грозит до 200 лет тюрьмы.

Ранее сестры Ана и Янейри Альбарран из США помогли выследить и арестовать своего отца, который оказался серийным педофилом. Женщины решили помочь полиции, когда узнали, что их родителя разыскивают за изнасилование ребенка.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Протестующие в Грузии безуспешно пытались сжечь флаг России, а затем разорвали его. Что происходит в Тбилиси?

      В Ростовской области уничтожили два беспилотника

      Еще два беспилотника уничтожили над российским регионом

      Кулеба признал превосходство России в «военных усилиях»

      В России отказались считать новые санкции США угрозой

      В США назвали объявлением войны России беспрецедентный шаг Байдена

      Стало известно о гибели еще одного источника утечек о проблемах Boeing

      Медведчук рассказал об идущем против украинцев Зеленском

      В столице Нигера подняли флаги России

      Постпред Украины при ООН намекнул на атаку на Крымский мост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше