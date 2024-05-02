Тайно снимавший видео под юбками мужчина оказался опасным педофилом

KETV: в США арестовали планировавшего похитить и изнасиловать ребенка мужчину

В США идет суд над мужчиной из штата Небраска, который оказался опасным педофилом, мечтавшим похитить и изнасиловать ребенка. Об этом сообщает KETV.

Расследование против 33-летнего Кевина Джексона началось в 2022 году. Тогда сотрудники супермаркета в городе Омаха заметили, как мужчина тайно снимал видео под юбками у посетительниц. После того как Джексона арестовали в первый раз, он признал, что его телефон во время инцидента работал в режиме записи, однако отказался показывать видео.

В сентябре 2022 году полицейские получили ордер на проверку мобильного устройства американца и обнаружили там более десятка видеороликов и фотографии со сценами сексуального насилия над детьми. Кроме того, в телефоне мужчины обнаружили заметки от мая 2022-го, в которых он описывал школьниц. Он следил за ними и записывал номера машин их родителей. В одной из записей Джексон планировал похищение ребенка с целью изнасилования.

25 апреля мужчина был помещен в тюрьму округа Дуглас. Ему назначили залог в 150 тысяч долларов. Если американца признают виновным по всем статьям, ему грозит до 200 лет тюрьмы.

Ранее сестры Ана и Янейри Альбарран из США помогли выследить и арестовать своего отца, который оказался серийным педофилом. Женщины решили помочь полиции, когда узнали, что их родителя разыскивают за изнасилование ребенка.