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21:08, 4 марта 2024Из жизни

Дочери помогли арестовать отца-педофила и потребовали для него высшей меры

Сестры из США помогли выследить отца-извращенца и попросили для него высшей меры

Кадр: Yary Albarran

Сестры Ана и Янейри Альбарран из США помогли выследить и арестовать своего отца, который является серийным педофилом. О том, почему женщины потребовали для родственника высшей меры наказания, пишет New York Post.

Сестры, которые долгое время не общались с 51-летним родителем Дэви Альбарраном, решили помочь расследованию, когда узнали об ордере на его арест. Мужчина обвинялся в изнасиловании ребенка младше 12 лет. Дочери преступника начали широкую кампанию в социальных сетях, а также лично осмотрели множество мотелей и других мест, где он мог скрываться. Постепенно выяснилось, что за два десятилетия он совершил более 20 преступлений против девочек в возрасте от 4 до 16 лет. «Он травмировал поколения женщин. Это до сих пор видно в их глазах. Он заслуживает того, чтобы понести расплату за каждую пострадавшую», — заявила Янейри.

В декабре 2022 года история дочерей, которые разыскивают отца-извращенца, попала на телевидение. Тогда сестры выступили в передаче America’s Most Wanted («Самые разыскиваемые преступники Америки») и попросили зрителей поделиться любой информацией о преступнике. Во второй раз они появились в эфире в начале февраля. Вскоре некая женщина написала им, что Альбарран некоторое время жил у нее в 2023-м. «До выхода передачи она не знала, что его разыскивают за такие жуткие злодеяния», — рассказала Ана.

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Она немедленно передала полиции информацию о возможном местонахождении мужчины, и 18 февраля его задержали в городе Лейкленд, штат Флорида. Теперь дочери потребовали для родителя высшей меры наказания. Кроме того, Янейри завила, что Альбарран насиловал и ее в детстве.

В данный момент мужчина находится в тюрьме округа Осеола. В полиции сообщили, что также ведут некое расследование против сестры преступника.

Ранее бывший сотрудник полиции из Великобритании совратил сотни девочек, выдавая себя за 14-летнего подростка. 24-летний Льюис Эдвардс, служивший в полиции региона Южный Уэльс, склонил к сексуальным действиям 210 девочек и девушек в возрасте от 10 до 16 лет.

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      Никита Савин
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