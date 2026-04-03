09:11, 3 апреля 2026Россия

В туалете сошедшего с рельсов поезда в Ульяновской области зажало человека

Человек заблокирован в туалете поезда, сошедшего с рельсов под Ульяновском
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В туалете поезда МоскваЧелябинск, сошедшего с рельсов в Ульяновской области, зажало человека. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, заблокированный пассажир просит о помощи. Сейчас его пытаются вызволить.

Как пишет канал, на месте продолжают работать экстренные службы. Кроме того, люди сами помогать друг другу выбираться из вагонов через окна.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при сходе вагонов выросло до 12. У большинства из них зафиксированы легкие травмы в виде ссадин и ушибов.

О происшествии с поездом Москва — Челябинск в районе станции Бряндино в Ульяновской области стало известно утром 3 апреля. По данным РЖД, с рельсов сошли семь вагонов состава, в котором находились 415 человек. В сети также появились кадры с места аварии. На них видно упавшие на бок вагоны и людей, ожидающих помощи.

