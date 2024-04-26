В Киеве эвакуировали больницы после якобы анонса удара

В Киеве эвакуировали больницы вопреки опровержению анонса якобы удара по ним

В Киеве эвакуировали две городские больницы вопреки опровержению анонса якобы удара по ним. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Новости об эвакуации медицинских учреждений в киевском районе Оболонь появились на фоне публикации видео, в котором утверждается, что по ним может быть нанесен удар. Эвакуации подверглись два медицинских стационара, включая детскую больницу.

Власти продолжили специальные мероприятия, несмотря на опровержение видео. Утверждается, что меры направлены на обеспечение безопасности пациентов и персонала. «Представители местных властей реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно предусмотренным протоколам действий», — говорится в заявлении.

Ранее Киевская государственная городская администрации (КГГА) обвинила Службу безопасности Украины в создании угрозы критической инфраструктуре. В мэрии заявили, что постоянные обыски могут создать угрозу срыва технологических процессов выработки электроэнергии и тепла.