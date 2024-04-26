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09:40, 26 апреля 2024Ценности

Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса показали совместное фото в купальниках

Дочери актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса показали совместное фото в купальниках

Фото: @rumerwillis

Дочери американских актеров и бывших супругов Деми Мур и Брюса Уиллиса показали совместное фото в откровенных нарядах. Соответствующая публикации появились в их Instagram-аккаунтах (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Румер, Талула и Скаут Уиллис снялись у бассейна под открытым небом во время тропического отдыха. Родственницы примерили розовые купальники различных фасонов: слитный вариант, бикини, состоящее из топа с треугольными чашками и трусов с завязками на бедрах, а также комплект, включавший в себя бра и V-образные трусы.

Фото: @rumerwillis

Кроме того, с ними на фото предстала дочь Румер Уиллис Луэтта, которой 18 апреля исполнился год.

Ранее Скаут Уиллис снялась топлес, сидя в шезлонге.

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      Карина Черных
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