Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса порадовала фанатов снимком с голой грудью

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут Уиллис снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена, сидя на шезлонге. На ней шорты, оформленные вертикальными полосами красно-белого цвета, и серая бейсболка. Она позировала перед камерой с вытянутым языком и голой грудью, которую прикрыла длинными волосами.

Кроме того, актриса опубликовала селфи на фоне моря и пляжа. Она сфотографировала себя в рубашке, отказавшись при этом от макияжа.

В январе сестра Скаут Уиллис Таллула показала фанатам естественную внешность после удаления филлеров. Тогда 29-летняя девушка поделилась снимком, на котором продемонстрировала свое лицо без косметики.