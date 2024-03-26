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16:49, 26 марта 2024Ценности

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала внешность после удаления филлеров

Дочь Брюса Уиллиса Таллула показала лицо после удаления филлеров

Фото: @buuski

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис показала фанатам естественную внешность после удаления филлеров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 29-летняя дочь знаменитостей предстала без бюстгальтера, обернувшись в одеяло и демонстрируя лицо крупным планом. На фото видно, что девушка отказалась от макияжа, а на ее коже присутствуют косметические дефекты в виде мелких высыпаний.

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Помимо этого, Уиллис позировала с короткой стрижкой светлого оттенка, завитой в легкие локоны. «Я не видела своего натуральную внешность уже шесть лет. Мозг все время говорил, что нужно колоть еще и еще. Учусь быть такой, какая я есть на самом деле», — подписала она.

В июле дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала фигуру в бикини. На размещенном кадре девушка предстала на фоне окна, подняв руки вверх и повернув голову с короткой стрижкой в сторону. Она позировала в бикини с абстрактным принтом.

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      Екатерина Ештокина
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