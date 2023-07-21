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04:02, 21 июля 2023Ценности

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала фигуру в бикини

Дочь Брюса Уиллиса Таллула показала фигуру в бикини бренда супермодели Кэндис Свейнпол

Фото: @rumerwillis

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис показала фанатам фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 29-летняя девушка предстала на фоне окна, подняв руки вверх и повернув голову с короткой стрижкой в сторону. Она позировала в бикини с абстрактным принтом экобренда Tropic of C «ангела» Victoria’s Secret, южноафриканской супермодели Кэндис Свейнпол.

Подписчики оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Ты так прекрасна — и снаружи, и внутри», «Здоровая и красивая», «Очень горячая», «Выглядишь великолепно», «Королева», — восхитились пользователи сети.

Ранее в июле дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум показала подписчикам откровенное фото. На размещенном кадре 19-летняя девушка позировала, лежа на песке в прозрачных кружевных брюках черного цвета. Кроме того, ее образ дополняло коричневое бикини.

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    Карина Черных
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