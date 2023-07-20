19-летняя дочь Хайди Клум показала фото в прозрачных штанах

19-летняя дочь модели Хайди Клум Лени показала фото в прозрачных штанах

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум показала подписчикам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 19-летняя девушка позировала, лежа на песке в прозрачных кружевных брюках черного цвета. Кроме того, ее образ дополняло коричневое бикини, состоявшее из топа с треугольными чашками с завязками на шее и спине и трусов, тонкие лямки которых модель тянула вверх руками.

На снимке манекенщица указала, что надела штаны американской марки Bella Venice. Базирующаяся в Лос-Анджелесе компания позиционирует себя как экологичный бренд.

В мае немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум обругали за совместную откровенную съемку с дочерью в рекламе бренда Intimissimi. На опубликованных снимках родственницы позировали в нижнем белье упомянутой марки. Они продемонстрировали подтянутые тела в голубом и белом кружевных комплектах.