Хайди Клум обругали за совместную съемку с 18-летней дочерью в нижнем белье

Актрису Хайди Клум обругали в сети за съемку в белье вместе с 18-летней дочерью Лени

Немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум обругали за совместную откровенную съемку с 18-летней дочерью Лени в рекламе бренда Intimissimi. Cоответствующие кадры она разместила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных снимках манекенщица и ее 18-летняя дочь позировали в нижнем белье упомянутого бренда. Родственницы продемонстрировали подтянутые тела в голубом и белом кружевных комплектах. При этом знаменитости оставили волосы распущенными и выбрали легкий макияж в нюдовых оттенках.

Пользователи сети обругали новую семейную фотосессию Клум в многочисленных комментариях под постом. «Мне бы на вашем месте было стыдно», «Я бы показывала свою дочь не с таких откровенных сторон», «Очень странно видеть мать и дочь в откровенных нарядах», «Мне не нравятся такие фото», — высказались они.

В марте Лени Клум снялась в откровенных образах для американского журнала о моде и культуре Flaunt. 18-летняя манекенщица сменила несколько нарядов, среди которых комбинация укороченного черного топа с воротом и колготок в сетку. При этом было видно, что девушка отказалась от нижнего белья.