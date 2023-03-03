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20:41, 3 марта 2023Ценности

18-летняя дочь Хайди Клум снялась без штанов и нижнего белья для журнала

Дочь модели Хайди Клум Лени Клум снялась в откровенных образах для журнала Flaunt

Кадр: Flaunt Magazine

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум снялась в откровенных образах для американского журнала о моде и культуре Flaunt. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

Так, 18-летняя манекенщица сменила несколько нарядов, среди которых комбинация укороченного черного топа с воротом и колготок в сетку. При этом видно, что девушка отказалась от нижнего белья. Кроме того, она примерила кружевной бюстгальтер в сочетании с джинсами с завышенной талией, а также белые боди и штаны с фигурными вырезами.

В свою очередь, дочь Клум высказалась о своей профессии. «Я все время ходила к маме на работу, которая была для меня самой интересной. Я смотрела на процесс и думала: "Это так весело и захватывающе. Это то, чем я хочу заниматься"», — заявила она.

В декабре Лени Клум раскритиковали в сети из-за фото в нижнем белье для рекламы итальянского бренда Intimissimi. Так, она надела вишневый комплект из кружевного бюстгальтера и трусов с завышенной талией, переднюю и заднюю часть которых соединяли несколько ремешков.

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Карина Черных
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