18-летняя дочь Хайди Клум снялась без штанов и нижнего белья для журнала

Дочь модели Хайди Клум Лени Клум снялась в откровенных образах для журнала Flaunt

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум снялась в откровенных образах для американского журнала о моде и культуре Flaunt. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

Так, 18-летняя манекенщица сменила несколько нарядов, среди которых комбинация укороченного черного топа с воротом и колготок в сетку. При этом видно, что девушка отказалась от нижнего белья. Кроме того, она примерила кружевной бюстгальтер в сочетании с джинсами с завышенной талией, а также белые боди и штаны с фигурными вырезами.

В свою очередь, дочь Клум высказалась о своей профессии. «Я все время ходила к маме на работу, которая была для меня самой интересной. Я смотрела на процесс и думала: "Это так весело и захватывающе. Это то, чем я хочу заниматься"», — заявила она.

В декабре Лени Клум раскритиковали в сети из-за фото в нижнем белье для рекламы итальянского бренда Intimissimi. Так, она надела вишневый комплект из кружевного бюстгальтера и трусов с завышенной талией, переднюю и заднюю часть которых соединяли несколько ремешков.