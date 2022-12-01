Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 1 декабря 2022Ценности

18-летнюю дочь Хайди Клум раскритиковали в сети из-за фото в нижнем белье

Дочь модели Хайди Клум Лени Клум раскритиковали в сети из-за фото в нижнем белье

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум раскритиковали в сети из-за фото в нижнем белье для рекламы итальянского бренда Intimissimi. Соответствующий кадр появился у нее в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 18-летняя девушка позировала в ванной, сидя на тумбочке перед зеркалом с зубной щеткой в руках и опустив ноги в раковину. При этом она надела вишневый комплект из кружевного бюстгальтера и трусов с завышенной талией, переднюю и заднюю часть которых соединяли несколько ремешков.

Пользователи оценили съемку манекенщицы в комментариях. «Ненужная ретушь», «Неестественное фото. Выглядит слишком отфотошопленным, хотя данной модели это ненужно», «Неудивительно, что у девушек сегодня нереалистичные идеалы красоты», «Я тоже сижу в раковине в нижнем белье каждый раз, когда чищу зубы», — отметили они.

Ранее в ноябре Лени Клум ответила хейтерам, которые раскритиковали их с матерью совместную съемку в нижнем белье. По словам девушки, она не обращает внимания на негативные высказывания поклонников в соцсетях. Она заявила, что довольна полученными снимками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Россиянам рассказали об изменениях с 1 декабря
В России с 2023 года введут обязательную маркировку пива
МВД России объявило в розыск адвоката Новикова
Сборные Аргентины и Польши вышли в плей-офф чемпионата мира-2022
Франция приступила к созданию спецтрибунала над Россией
Турция предупредила посольства трех стран об угрозе терактов в Анкаре
Экс-президент США Клинтон заразился коронавирусом
Кандидат на пост посла США в России высказалась за ужесточение санкций
Маск уличил Twitter во вмешательстве в выборы
Виктория Дайнеко сообщила о проблемах со здоровьем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.