18-летнюю дочь Хайди Клум раскритиковали в сети из-за фото в нижнем белье

Дочь модели Хайди Клум Лени Клум раскритиковали в сети из-за фото в нижнем белье

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум раскритиковали в сети из-за фото в нижнем белье для рекламы итальянского бренда Intimissimi. Соответствующий кадр появился у нее в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 18-летняя девушка позировала в ванной, сидя на тумбочке перед зеркалом с зубной щеткой в руках и опустив ноги в раковину. При этом она надела вишневый комплект из кружевного бюстгальтера и трусов с завышенной талией, переднюю и заднюю часть которых соединяли несколько ремешков.

Пользователи оценили съемку манекенщицы в комментариях. «Ненужная ретушь», «Неестественное фото. Выглядит слишком отфотошопленным, хотя данной модели это ненужно», «Неудивительно, что у девушек сегодня нереалистичные идеалы красоты», «Я тоже сижу в раковине в нижнем белье каждый раз, когда чищу зубы», — отметили они.

Ранее в ноябре Лени Клум ответила хейтерам, которые раскритиковали их с матерью совместную съемку в нижнем белье. По словам девушки, она не обращает внимания на негативные высказывания поклонников в соцсетях. Она заявила, что довольна полученными снимками.