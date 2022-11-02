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09:52, 2 ноября 2022Ценности

18-летняя дочь Хайди Клум ответила на критику ее съемки с матерью в нижнем белье

Лени Клум заявила, что не обращает внимание на критику ее с матерью съемки для Intimissimi

Фото: Theo Wargo / Getty Images

Дочь немецкой модели Хайди Клум Лени ответила хейтерам, которые раскритиковали ее совместную с матерью съемку в нижнем белье. На эту тему она высказалась в интервью Page Six.

Репортер издания поговорил с манекенщицей о рекламной кампании бренда Intimissimi на вечеринке, которую ее родственница организовала в честь Хеллоуина. По словам девушки, она не обращает внимание на негативные высказывания поклонников, которые они оставляют в соцсетях. Знаменитость заявила, что осталась довольна полученными снимками.

«Я горжусь этой работой! Я провела прекрасный день с мамой, к тому же фотографии получились шикарными. Если честно, я даже не читала, что люди думают об этом. Все было замечательно! И результат превзошел все мои ожидания», — отметила 18-летняя Клум в разговоре с журналистом.

В сентябре Хайди Клум также возмутила фанатов своим поведением, разместив в соцсетях ролик, где танцевала перед камерой в полупрозрачном комплекте нижнего белья. По мнению некоторых юзеров, телезвезда ведет себя неподобающим для своего возраста образом.

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Майя Пономаренко
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18-летняя дочь Хайди Клум ответила на критику ее съемки с матерью в нижнем белье
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