Хайди Клум станцевала в нижнем белье и разозлила фанатов

Модель Хайди Клум станцевала в нижнем белье и возмутила фанатов своим поведением

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в нижнем белье и разозлила фанатов. На соответствующие кадры обратило издание Daily Mail.

49-летняя манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ролик, в котором она танцует перед камерой в комплекте, состоящем из полупрозрачного бюстгальтера и трусов белого цвета. При этом знаменитость добавила фильтры к своему видео.

Некоторые читатели издания возмутились поведением Клум, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Бабушка, прими успокоительное», «Раньше она была одной из моих любимых моделей. Но уже ей нужно принять свое старение», «Надень хоть что-нибудь! Стыдно должно быть появляться в твоем возрасте в таком виде», «Она по-прежнему выглядит отлично, но кому она пытается что-то доказать? Это действительно выглядит не очень», — писали они.

Ранее в сентябре Хайди Клум снялась в прозрачном наряде на фоне флага США. На размещенных снимках знаменитость была запечатлена в платье длины макси в черно-зеленую полоску с разрезами, оформленном шнуровкой и стразами и обнажавшем плечи и зону декольте. При этом сквозь ткань изделия было видно нижнее белье манекенщицы.