Команда Кучерова оказалась в шаге от вылета из плей-офф НХЛ

«Тампа Бэй» с Кучеровым проиграла «Флориде» третий матч серии плей-офф подряд

Команда российского форварда Никиты Кучерова «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась в шаге от вылета из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Молнии» на своей площадке в ночь на пятницу, 26 апреля, проиграли «Флориде Пантерс» третий матч серии в рамках первого раунда подряд. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Кучеров записал на свой счет голевую передачу. Также один результативный пас у российского нападающего «Флориды» Владимира Тарасенко, для которого прошедший матч стал 100-м за карьеру в плей-офф НХЛ.

Третьей звездой встречи был признан российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Он отразил 26 из 29 бросков и провел 73-й матч в плей-офф НХЛ за карьеру, выйдя по этому показателю на третье место среди российских голкиперов. Впереди Бобровского только Андрей Василевский и Евгений Набоков.

Ранее, во втором матче серии между «Тампой» и «Флоридой», Бобровский совершил сейв, стоя лицом к воротам. «Это было отчаяние. Я старался закрыть ворота большей частью тела, и мне удалось (...) сделать сейв», — рассказал вратарь.