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10:18, 24 апреля 2024Спорт

Находившийся лицом к воротам российский голкипер клуба НХЛ сделал сейв

Российский голкипер «Флориды» Бобровский отразил шайбу, находясь лицом к воротам
Сергей Бобровский

Сергей Бобровский. Фото: Jim Rassol / Reuters

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский совершил эффектный сейв в матче плей-офф против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Эпизод произошел во втором периоде при счете 2:2. Россиянин после передачи на пятачок оказался лицом к собственным воротам, но вытянул левую руку и в прыжке и отразил бросок игрока «Лайтнинг» Мэтта Дамбы.

«Это было отчаяние. Я старался закрыть ворота большей частью тела, и мне удалось сделать сейв», — рассказал Бобровский, которого цитирует журналист Джеймсон Олив в соцсети X.

В оставшееся время матча Бобровский оставил свои ворота сухими, а «Флорида» забросила победную шайбу в овертайме и повела в серии со счетом 2-0. Третий матч против Тампы состоится 26 апреля.

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      Алексей Гусев
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