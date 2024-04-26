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09:43, 26 апреля 2024Силовые структуры

Появились подробности о подозреваемых в расправе над семью людьми военных

Подозреваемые в убийстве семи человек в Херсонской области были сильно пьяны

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Двое российских военнослужащих, подозреваемых в расправе над семью людьми в Херсонской области, были сильно пьяны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, подозреваемые сожгли дом, где продавался алкоголь, расправились с женщиной и забрали оттуда двух своих знакомых. После этого они поехали в село Абрикосовка, но в лесопосадке поссорились с приятелями и выстрелили в них. Затем они направились к главе села, где расправились с мужчиной и женщиной.

Задержанных уже передали военной полиции. Преступление было совершено в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. Сотрудники полиции обнаружили потерпевших в разных местах с огнестрельными ранениями и ожогами. Часть пострадавших была найдена еще 24 апреля.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что ранее один из задержанных был судим по наркотической статье, а также за расправу и кражу.

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      Екатерина Кашурникова
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