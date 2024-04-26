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08:17, 26 апреля 2024Силовые структуры

Убивших семерых человек в Херсонской области военных передали военной полиции

Обвиняемых в расстреле семи человек под Херсоном передали военной полиции

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра, подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области, передали военной полиции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Расправа произошла в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области. Сотрудники полиции обнаружили тела убитых в разных местах с огнестрельными ранениями и ожогами. По предварительной информации, среди погибших — глава села Абрикосовка. Часть тел была найдена еще 24 апреля.

О задержании двух военных стало известно 25 апреля.

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      Марина Совина
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