Убивших семерых человек в Херсонской области военных передали военной полиции

Обвиняемых в расстреле семи человек под Херсоном передали военной полиции

Российских военнослужащих Александра Осипова и Александра, подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области, передали военной полиции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Расправа произошла в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области. Сотрудники полиции обнаружили тела убитых в разных местах с огнестрельными ранениями и ожогами. По предварительной информации, среди погибших — глава села Абрикосовка. Часть тел была найдена еще 24 апреля.

О задержании двух военных стало известно 25 апреля.