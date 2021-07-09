Диетолог назвала самые полезные летние ягоды

Диетолог Юлия Кохолкова назвала самые полезные сезонные ягоды. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперт рассказала, что черешня богата калием, который улучшает состояние сосудов и нормализует артериальное давление. Однако ягода содержит большое количество сахара, поэтому «злоупотреблять ею не стоит». В голубике также много калия, помимо этого, в составе ягоды есть антиоксиданты и витамин С, который укрепляет иммунитет и помогает в борьбе с инфекциями.

В крыжовнике содержатся витамины и микроэлементы, которые улучшают обмен веществ и укрепляют кровеносные сосуды. Кохолкова отметила, что эта ягода богата флавоноидами, снижающими риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог назвала клубнику «ягодой молодости» и сказала, что самая полезная из всех сортов — лесная земляника. Ягода положительно влияет на состояние кожи. Однако вместе с тем клубника — наиболее аллергенная ягода, и ее не рекомендуют употреблять детям до трех лет.

Завершает список малина, которая, по мнению Кохолковой, достойна называться «королевой летних ягод». Она богата антиоксидантами, флавоноидами, которые вместе с витамином С улучшают состояние организма. Малину с давних времен используют при лечении простудных заболеваний, потому что она обладает бактерицидными свойствами.

Ранее сообщалось, что диетолог назвал опасные при похудении фрукты и ягоды. В список вошли виноград и бананы.