Диетолог раскрыла опасность питания одними ягодами

Диетолог Ольга Деккер раскрыла опасность диеты на одних ягодах в Instagram. Модный ягодный детокс, который советуют ЗОЖ-блогеры, по мнению врача, способен нанести вред организму.

Специалистка рассказала, что некоторые блогеры рекомендуют есть только 250 граммов разных ягод пять раз в день, пить восемь стаканов воды с лимоном, а также травяной, зеленый или фруктово-ягодный чай. После этого, по их мнению, организм очистится.

Деккер считает, что при таком питании человек не получит белки и жиры, и организм не сможет построить новые клетки. Также съедающий слишком много ягод превысит дневную норму сахара, которая, по мнению диетолога, равна 30 граммам. Деккер предупреждает, что сырые ягоды в большом количестве создадут нагрузку на ЖКТ, и поджелудочная железа может не справиться с таким объемом клетчатки.

«Ягодный детокс не приведет к очищению», — подытожила диетолог. Она предупредила, что организм войдет в состояние стресса, процесс похудения замедлится, а мышечная масса станет меньше, что приведет к упадку сил и усталости.

Ранее эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова предупредила, что зеленые яблоки могут быть опасны для здоровья. От них стоит воздержаться людям с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей.

