Диетолог рассказала о вредном завтраке в жару

Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с радио Sputnik рассказала о вредных завтраках в жару.

По ее словам, рацион необходимо корректировать с учетом погоды. При высокой температуре воздуха человек обычно не нуждается в таком количестве пищи, как в привычных условиях. Но после некоторых блюд, например, манной каши на завтрак, быстро возникает иллюзия голода.

«В условиях жары есть такой своеобразный момент, что вам может захотеться есть опять, но еда "не полезет"», — сказала специалист. Она добавила, что манная каша слишком быстро усваивается организмом, при этом любая другая крупа дольше насыщает человека.

Выбрав крупу для каши, стоит отказаться от использования молока при ее приготовлении, отметила Дианова диетолог. «Летом всегда есть риск, что каша на молоке испортится быстрее, чем каша на воде», — пояснила она.

Врач посоветовала в жаркую погоду приготовить на завтрак кашу на воде с добавлением свежих фруктов и ягод.

Ранее российский диетолог Светлана Фус рассказала о полезных свойствах черники. По словам эксперта, в чернике содержится большое количество антиоксидантов и кремния, которые необходимы для твердости костей, подвижности суставов и хорошего состояния кожи, волос и ногтей. Фус объяснила, что ягода богата витамином К, йодом, марганцем, железом, яблочной, молочной и хинной кислотами.