Врач предупредила об опасности зеленых яблок

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому нельзя употреблять зеленые яблоки, сообщает РИА Новости.

Врач предупредила россиян об опасности зеленых яблок, заявив, что они противопоказаны людям с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей, особенно в стадии обострения. При наличии таких диагнозов следует выбирать более сладкие сорта этого фрукта, протирать его или запекать.

При гастрите или язвенной болезни Бочарова посоветовала ограничиться одним зеленом яблоком в день. «Лучше, если вы съедите его спустя час после основного приема пищи, а не натощак», — подчеркнула диетолог.

Специалист добавила, что кислые сорта яблок вредят зубной эмали. Поэтому после употребления этого фрукта, эксперт рекомендовала прополоскать рот водой.

«Здоровому человеку лучше съедать не более двух зеленых яблок в день: в противном случае кислота может раздражать слизистую, а, в качестве побочного эффекта, усиливать аппетит», — заключила Бочарова.

