Диетолог назвала самые полезные фрукты и ягоды для употребления в жару

Диетолог из США назвала самые полезные фрукты для употребления в жаркие летние месяцы

Клинический диетолог Викки Петерсен (Vikki Petersen) из США назвала самые полезные фрукты и ягоды для регулярного употребления, которые помогут сохранить активность и здоровье в жаркие летние месяцы. Ее советы приводит Digital Journal.

Лучшими ягодами специалист считает чернику, ежевику и малину. Они являются богатым источником антиоксидантов, защищают клетки организма от повреждений, а также нормализуют показатели сахара и инсулина в крови.

Положительно на количество сахара влияют яблоки, также улучшающие микрофлору кишечника. Петерсен отмечает, что к выбору яблок нужно относиться внимательно, так как эти фрукты часто бывают насыщены пестицидами.

Для здорового пищеварения также очень полезны бананы. Они богаты пребиотиками и клетчаткой, причем, чем зеленее банан, тем больше в нем крахмала, и тем полезнее он для кишечника.

Еще одним полезным фруктом специалист считает авокадо. В нем содержится много клетчатки и жирных кислот омега-3, которые делают этот плод очень сытным и способствуют снижению веса. Кроме того, содержащиеся в авокадо антиоксиданты поддерживают функции сердца.

Петерсен также рекомендует употреблять апельсины, которые, помимо витамина C, богаты витамином B и калием. Сочетание этих элементов снижает интенсивность воспалительных процессов, нормализует кровяное давление и положительно влияет на уровень сахара в крови. Специалист заметила, что она рекомендует именно есть апельсины, а не пить сок из этих фруктов, так как во время приготовления сока теряются многие полезные свойства.

Петерсен добавила, что есть фрукты и ягоды необходимо по два-три раза в день, чтобы их полезный эффект был сильнее.

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