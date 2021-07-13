Диетолог раскрыл способ выбрать качественную питьевую воду

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков раскрыл россиянам единственный точный способ выбрать качественную питьевую бутилированную воду, передает радио Sputnik.

Ковальков объяснил, что вода для ежедневного употребления должна быть богата минералами и микроэлементами. Однако стоит отказаться от дистиллированной воды на постоянной основе, поскольку в нет нужных для организма компонентов. «Если солей в нашем организме не будет, то импульсы электронные не будут проходить, а это остановка сердца», — объяснил эксперт.

Степень минерализации воды зависит от ее вида: лечебная она или столовая. Ковальков призвал не увлекаться разными ее вариантами и посоветовал пить привычную поду, доступную в магазинах. Стоит учитывать, что даже брендовая воды обладает особыми характеристиками в зависимости от региона.

Чтобы выбрать качественную воду, диетолог порекомендовал обратиться за помощью к экспертам. Он посоветовал купить три-четыре любимых вида воды, налить в бутылки без надписей, пронумеровать их и отвезти на технический анализ в санэпидемстанцию.

«И вам скажут, что эта вода из-под крана, в этой воде очень много токсических веществ, в этой воде попадаются стафилококки, а вот эта вода идеальна по микроэлементарному составу, она очень хорошая», — заключил Ковальков. Он добавил, что стоимость подобной экспертизы невысокая, поэтому она доступна многим.

Ранее россиянам дали советы по употреблению арбуза. Диетолог Светлана Кругликова рассказала о его полезных свойствах, назвала допустимую порцию этой ягоды в день, а также озвучила противопоказания для включения ее в рацион.