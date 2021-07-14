Диетолог назвала продукт для укрепления иммунитета

Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах кефира для здоровья и фигуры. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам эксперта, кефир помогает устранить последствия переедания. Соломатина предлагает устраивать разгрузочные дни и выпивать литр кефира в течение суток после застолий и летних шашлыков. Однако увлекаться, по ее словам, не следует. Питаться одним кефиром можно не чаще одного дня в неделю.

Соломатина утверждает, что регулярное употребление кефира положительно влияет на организм и способствует укреплению иммунитета. Она рекомендует выпивать один стакан кефира в день. Периодически его можно заменять другими кисломолочными продуктами, а также готовить на его основе холодные супы.

70 процентов нашего иммунитета сосредоточено в кишечнике и зависит от состояния микробиоты, на которую непосредственно воздействует кефир. Кефир является пробиотиком, он несет необходимые бактерии, которые помогают нашему иммунитету и определяют возможность организма справляться с патогенной флорой Елена Соломатина диетолог

Ранее сообщалось, что диетолог Елена Соломатина рассказала россиянам о правильном питании в жару. В первую очередь она посоветовала отказаться от газированных напитков, так как их употребление может привести к еще большему обезвоживанию.