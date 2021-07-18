Врачи научили определять опасный уровень сахара в крови по ладоням

Врачи рассказали, как определить опасный уровень сахара в крови по ладоням, передает Daily Express со ссылкой на специалистов из Великобритании.

У людей, страдающих диабетом, возникает синдром жесткой руки или диабетическая хироартропания, когда суставы теряют подвижность. Специалисты пояснили, что при этом заболевании сначала ощущение скованности возникает в мизинце, затем может распространиться до большого пальца. Кожа при этом становится на ощупь утолщенной или восковой.

Врачи отметили, что следует свести ладони вместе и проверить наличие синдрома. Он присутствует, если пальцы не соприкоснутся. В этом случае следует обратиться к медикам.

Ранее ученые рассказали о влиянии питания на развитие рака и диабета. Исследователи Харбинского медицинского университета сообщили, что здоровое питание включает в себя не только употребление правильных продуктов, но и их грамотное распределение в течение дня. Так, была обнаружена взаимосвязь между употреблением фруктов в середине дня и снижением числа заболеваний сердца. Кроме того, было установлено, что ужин с овощами препятствовал развитию всех трех категорий заболеваний.

