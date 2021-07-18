Врач рассказала о пользе сезонных фруктов и овощей

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказала о пользе сезонных фруктов, ягод и овощей. Специалист также раскрыла правила употребления сезонных фруктов и ягод, сообщает RT.

Эксперт напомнила, что прием этих продуктов следует сделать дозированным, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем. Фрукты богаты кислотами, которые способны повредить слизистую желудочно-кишечного тракта, поэтому нужно отнестись к ним с осторожностью.

«Есть нужно клубники ровно столько, сколько ты хочешь и чтобы это не навредило твоему желудочно-кишечному тракту», — подчеркнула Хорол.

Диетолог добавила, что употребление сырых овощей и фруктов полезно. Однако людям с колитами или аллергическими реакциями стоит исключить такие продукты из рациона. В таком случае фрукты и овощи нужно приготовить каким-то образом: например, яблоки можно запекать, а соки — проваривать.

Врач заявила, что необходимо знать, какие продукты вызывают аллергию у человека. Так, могут принести вред свежевыжатые соки или какие-то другие продукты. Если у человека нет трудностей с приемом сырых овощей и фруктов, то они восполнят дефицит витаминов, заключила Хорол.

Ранее диетолог Светлана Фус объяснила пользу черники. Она отметила, что в ягоде содержится большое количество антиоксидантов и кремния, которые необходимы для твердости костей, подвижности суставов и хорошего состояния кожи, волос и ногтей.