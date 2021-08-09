Путин поручил увеличить ввоз продукции из других стран для стабилизации цен

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна обеспечить мониторинг цен на продукты, реализуемые через торговые сети. В поручении также сказано, что нужно увеличить количество рынков, ярмарок и других торговых площадок, чтобы они были максимально доступны для населения. Кроме того, президент поручил расширить возможности сбыта для отечественных производителей.

Путин 21 июля признал обострение ситуации с ценами на еду в стране. «Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Ранее директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина предсказала рост цен на животноводческую продукцию. Это связано с удорожанием производства. Она считает, что вырастут цены и на хлеб, несмотря на то, что сборы зерновых в этом сезоне были на хорошем уровне.