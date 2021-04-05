Россиян предупредили о подорожании вина и фруктов

Товары из Молдавии, такие как вино, фрукты и овощи, могут подорожать из-за введенной таможенной пошлины. Об этом предупредили молдавские виноделы, пишут «Ведомости».

Так, с 1 апреля перестала действовать льготная нулевая пошлина. Полная ставка составляет 12,5 процента от таможенной стоимости. Таможенную пошлину на товары из Молдавии ввели еще в 2014 году, но с 2019 и до последнего времени она была нулевой.

Как сообщил изданию бизнесмен Ефим Абиев, розничная цена за бутылку молдавского вина с возвращением пошлины может увеличиться на 20 процентов, то есть на 40-50 рублей за бутылку.

Подорожание яблок может составить 5-12 процентов, полагает начальник отдела маркетинга ассоциации Moldova Fruct Адриан Кожокару. Однако директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков уверен, что в сезон таможенная пошлина нужна, чтобы помочь с реализацией яблок отечественным производителям.

30 марта сообщалось о возможном росте цен на молоко на 10-15 процентов из-за введения экологического сбора по двойному тарифу. С января следующего года его якобы должны будут уплачивать производители, не выполнившие норматив по утилизации упаковки.