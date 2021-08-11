Конфеты оказались слишком дороги для россиян

Российские кондитеры начали менять рецептуру конфет из-за того, что те оказываются слишком дорогими для российских потребителей, а розничная торговля просит продукцию попроще и дешевле. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор «Эссен Продакшн АГ» (кондитерские бренды «35», «ДаЁжъ», Q, Cho Ko-Te) Леонид Барышев.

По его словам, используемые для начинки жиры резко подорожали, и чтобы сохранить цены на приемлемом для покупателей уровне, компания начнет снижать их долю. Рост себестоимости производства кондитерских изделий в пандемию Барышев оценил в 30 процентов, причем цены на отдельные компоненты продолжают расти.

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Дороже стали тропические масла, какао, сахар, мука, упаковка. В совокупности это привело к тому, что цены на некоторые конфеты со сложными начинками — помадными, пралиновыми, фруктово-желейными — поднялись выше 350 рублей за килограмм, хотя для основных покупателей приемлемыми считаются 200-300 рублей.

Бизнесмен объяснил, что идти на упрощение рецептов приходится из-за ретейлеров. Те жалуются, что лучше всего у них продаются дешевые конфеты с низким уровнем жирности или предложения по скидкам.

Компания рассчитывает вернуть цены в приемлемый диапазон 200 рублей за килограмм за счет замены жиросодержащей начинки на влагосодержащую. Кроме содержания жира, измениться может и его стоимость — дорогие жиры заменят на более дешевые.

Ранее гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов рассказал, что себестоимость производства водки серьезно выросла из-за подорожания всего, что используется в процессе, даже деревянных поддонов. По его словам, компании приходится идти на различные ухищрения, чтобы не допустить роста цен в рознице, к которым очень чувствителен покупатель.

Между тем замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на прошлой неделе рассказал, что продукты борщевого набора, на которые требовал обратить особое внимание президент страны Владимир Путин, начали дешеветь.