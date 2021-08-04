Россиянам рассказали о снижении цен

В России подешевели овощи так называемого «борщевого набора», рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, которого цитирует РИА Новости.

«Тенденция к снижению цен заметна и у производителей, и у торговых сетей, при этом наиболее существенное снижение цен зафиксировано на фермерских рынках и рынках выходного дня», — сообщил он.

В Росстате, в свою очередь, подсчитали, что в период с 27 июля по 2 августа в России в целом зафиксирована дефляция, которая составила 0,06 процента. Ведомство предоставило данные об индексе потребительских цен, отметив также, что с начала года они выросли на 4,53 процента.

За неделю цены снизились на яйца, которые в среднем подешевели для россиян на один процент. Ниже стали в среднем по стране и цены на плодоовощную продукцию — на 3,1 процента. Морковь стала дешевле на 11,3 процента, помидоры на семь, картофель — более чем на шесть процентов. Огурцы стоили на 5,3 процента меньше, менее чем на процент снизились цены на лук и яблоки.

Кроме того, незначительно подешевели жирный творог, шоколадные конфеты, водка, колбаса, сосиски, сметана, черный чай. Несколько выросли, по данным Росстата, цены на печенье, соль, говядину, баранину и свинину, макароны, сливочное масло и маргарин, а также пшеничный и ржаной хлеб.

О проблеме подорожания продуктов «борщевого набора» 21 июля заявил президент страны Владимир Путин. Тогда же меры по снижению цен на картофель, капусту, лук, морковь и свеклу обсуждали в Минсельхозе. 24 июля Центральный банк отчитался о том, что эти товары уже подешевели, и пообещал дальнейшее снижение цен.