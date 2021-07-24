Центробанк предрек россиянам снижение цен на «борщевой набор»

Центробанк зафиксировал снижение цен на продукты «борщевого набора» и предрек россиянам продолжение снижения. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее цитирует РИА Новости.

«Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор", и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится. На наш взгляд, это сезонная история, и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику», — сказала она.

Набиуллина напомнила, что в прошлом году были не очень хорошие погодные условия, и качество урожая. «И в этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, и поэтому еще такой достаточно существенный рост был в мае-июне по товарам "борщевого набора"», — пояснила глава ЦБ.

Ранее в июле уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать на Кубани первую в России группу по мониторингу ценообразования на «борщевой набор». «Я предложила на Кубани, в первом из регионов, создать группу, которая состояла бы не только из чиновников, экспертов, представителей разных ведомств, а из родителей, которые дадут актуальную информацию, где, что, почем», — заявила Кузнецова во время встречи с многодетными родителями.

23 июля Центробанк резко поднял ключевую ставку до 6,5 процента годовых. Регулятор объяснил решение тем, что во втором квартале года российская экономика достигла допандемического показателя. Годовую инфляцию ЦБ прогнозирует на уровне 5,7-6,2 процента.