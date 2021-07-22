В России предложили создать первую группу мониторинга цен на «борщевой набор»

На Кубани могут создать первую в России группу по мониторингу ценообразования на «борщевой набор». Такое предложение выдвинула уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, ее слова передает «Интерфакс».

«Я предложила на Кубани, в первом из регионов, создать группу, которая состояла бы не только из чиновников, экспертов, представителей разных ведомств, а из родителей, которые дадут актуальную информацию, где, что, почем», — заявила Кузнецова во время встречи с многодетными родителями, отметив, что подобная обратная связь должна являться тем механизмом, который нужно учитывать при мерах поддержки.

Она отметила, что на данный момент партия «Единая Россия» принимает меры по снижению цен на «борщевой набор», в который входят морковь, лук, картофель, свекла и капуста.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства России обсудили меры по борьбе с повышением цен на овощи. Среди прочего было предложено дополнительно субсидировать логистику для решения задачи по оптимизации способов доставки.