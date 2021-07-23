Экономист объяснил резкое повышение ключевой ставки ЦБ

Экономист Денис Ракша объяснил резкое повышение Центробанком ключевой ставки до 6,5 процента годовых. Его цитирует Национальная служба новостей (НСН).

По словам специалиста, у ЦБ есть веские основания и он «достаточно взвешенно» подходит к своим решениям.

«Веские основания — это темпы прироста инфляции, которые в годовом выражении подобрались к шести процентам. Понятно, что от месяца к месяцу они могут колебаться, и по итогам года это будет не шесть процентов, а меньше. Но, тем не менее, при таргете, который ЦБ не менял и который по-прежнему составляет четыре процента, это все равно превышение. Поэтому Центробанк обеспокоен темпами роста инфляции и пытается это предотвратить», — сказал Ракша.

О резком повышении ключевой ставки на один процентный пункт — до 6,5 процента годовых — ранее сообщил Центробанк. Регулятор объяснил решение ситуацией в российской экономике, которая во втором квартале 2021 года достигла допандемического уровня. Вскоре глава ЦБ Эльвира Набиуллина предположила, что июльское повышение ставки может стать последним. Также Набиуллина надела на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров брошь в виде тучи, из которой идет дождь.

