Центробанк резко поднял прогноз по оттоку капитала из России

В период 2021-2023 годов чистый отток капитала из России окажется гораздо выше, чем считали ранее. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ по итогам заседания совета директоров, опубликованном на сайте регулятора.

В текущем году ожидания подняли с 35 миллиардов долларов до 50, в 2022-м — с 25 до 35 миллиардов, а в 2023-м — с 20 до 25 миллиардов долларов. Кроме того, уточненные данные за 2020 год показали, что отток в этот период составил 54 миллиарда долларов, а не 51 миллиард, как предполагалось ранее.

Основным результатом заседания стало повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт. Это самое резкое ужесточение денежно-кредитной политики за последние годы.

Причиной решения стал выход инфляции за пределы ожиданий, что угрожает достижению целевых показателей. В ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что повышение может стать последним в этом году, но только если снизятся как инфляция, так и инфляционные ожидания.

По ее словам, в следующем году средняя ключевая ставка составит 6-7 процентов годовых. Позднее она должна вернуться в свой долгосрочный нейтральный диапазон.