Жириновский призвал вернуть дешевые колхозные рынки

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал ради снижения цен на «борщевой набор» вернуть колхозные рынки, где каждый желающий мог бы продавать свою продукцию. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, многие рынки в Подмосковье, напротив, в последние годы были закрыты, поскольку гражданам якобы удобнее пользоваться супермаркетами. Однако политик заявил, что на привычных с советских времен площадках овощи дешевле.

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Жириновский указал, что такие продукты, как морковь, лук, свекла, капуста и картофель, растут в средней полосе России. На рынки их могли бы везти местные предприятия, фермеры и даже огородники, и купить там овощи можно было бы без наценки.

Он подчеркнул, что открытые в ряде городов фундаментальные торговые зоны не решают проблему, потому что в них приходится платить аренду. Иногда цена слишком высока, а иногда ей манипулируют, чтобы дать места «своим». Кроме того, «большая часть этих площадей в итоге захвачена южной мафией, которая выживает с рынка простых русских людей», отметил Жириновский. Он вспомнил, что во время поездки в Истру видел, как бабушки сидят у входа, потому что внутри мест нет.

О проблеме подорожания «борщевого набора» 21 июля говорил президент страны Владимир Путин. Он признал, что особо остро стоит ситуация именно с ростом цен на базовые продукты.

Регулирование цен на продукты питания в России началось с декабря прошлого года. Тогда такие меры ввели в отношении сахара и подсолнечного масла. Предполагалось, что они будут действовать до конца марта, но из-за высокой инфляции ограничения продлили. Чиновники неоднократно замечали, что заморозка цен является крайней мерой, однако конкретные сроки, когда от нее можно отказаться, неизвестны.

На прошлой неделе председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина предположила, что высокая инфляция в России будет долгосрочным явлением.