Назван повод для роста цен на водку

Себестоимость производства водки в текущем году выросла на три процента, поскольку в цене растет все, что используется в процессе. Такие цифры в интервью РБК назвал гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов.

По его словам, сложившаяся ситуация дает повод для роста цен в рознице, и компании приходится прикладывать все усилия и даже нести потери, чтобы сдержать их, поскольку потребитель чувствителен к их уровню.

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Максудов рассказал, что платить больше приходится за пленку, дерево, металл, сахар, зерно. Например, стоимость деревянных поддонов выросла в несколько раз. Чтобы не транслировать цены в конечную стоимость, компании приходится делать запасы и договариваться о поставках с фиксированными ценами в будущем.

Также глава «Татспиртпрома», одного из крупнейших производителей водки в России, предсказал, что в ближайшие годы рынок водки будет показывать лишь небольшой рост. По его мнению, в будущем напиток будет мягче и мягче, так как новые потребители больше воспринимают ее как продукт для коктейлей, а в чистом виде она интересна в основном старшему поколению.

Между тем в первом полугодии производство крепкого алкоголя в России превысило показатели аналогичного периода 2020 года, когда был установлен исторический рекорд. В частности, в рамках общей тенденции россияне стали закупать больше водки экономкласса. Однако эксперты полагают, что причиной стало снижение оборота нелегальной продукции и повышение акцизов на винные напитки.