Россиянам рассказали об изменении цены на водку

В Союзе производителей алкогольной продукции россиянам рассказали, что минимальная розничная цена водки не изменится и по-прежнему будет составлять 243 рубля за 0,5 литра. Об этом глава организации Игорь Косарев рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Так он отреагировал на данные о том, что себестоимость производства выросла. «В частности, в себестоимости водки играет роль пшеница, которая подорожала в два с лишним раза, стекло, которое подорожало на 30 процентов. Поэтому, да, действительно, рост себестоимости есть», — прокомментировал Косарев.

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Ранее РБК со ссылкой на гендиректора «Татспиртпрома» Руслана Максудова сообщил, что себестоимость производства водки в текущем году выросла на три процента, поскольку в цене растет все, что используется в процессе.

Помимо прочего, Максудов подчеркнул, что такая ситуация дает повод для роста цен в рознице. По его словам, в настоящее время некоторым производителям даже приходится мириться с потерями, чтобы цены не пошли вверх, поскольку потребитель очень чувствителен к их уровню.

В целом в последнее время россияне стали пить больше водки эконом-сегмента. Тенденция объясняется тем, что россияне не путешествуют, много выпивают дома, также повлияло повышение с начала 2020 года акцизов на винные напитки. По итогам года прирост по крепким напиткам может составить 2-3 процента.