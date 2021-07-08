Выдержку российского коньяка переоценят

Российские марочные коньяки обретут аббревиатуры для обозначения выдержки. Об этом сообщает РБК.

По аналогии с западными аббревиатурами VS-XO, отечественная продукция будет разделяться по срокам выдержки. Так, значение «КВ» (коньяк выдержанный) будет присваиваться напиткам, изготовленным из дистиллятов с выдержкой не менее шести лет. «КВВК» (коньяк выдержанный высшего качества) должен находиться в бочках не менее восьми лет. «КС» (коньяк старый) — не менее десяти лет, «ОС» (очень старый) — не менее 20 лет.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в том числе условия для нанесения на этикетку наименования «Коньяк России». Так, винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью произведенного из выращенного в России винограда, вправе указывать на этикетке такой продукции это наименование.

В июне стало известно, что больше всего алкоголя с начала 2021 года употребили жители Москвы. За первый квартал горожане приобрели 6,4 миллиона декалитров водки, коньяка, шампанского, вина и других спиртосодержащих напитков, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования. На втором месте оказалась Московская область, жители которой приобрели 6 миллионов декалитров алкогольных напитков. На третьей строчке разместился Санкт-Петербург, где горожане купили 3,37 миллиона декалитров.

