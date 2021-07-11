В Госдуме отказались защищать русскую водку

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев заявил, что не видит необходимости закреплять российские права на водочные бренды по аналогии с шампанским. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» он отказался считать, что следовало бы взять пример с французских виноделов.

Депутат напомнил, что марки водки, считавшиеся достоянием России, с большим трудом, через множество судов, спустя много лет возвращались «в материнское лоно».

Вопрос возник после того, как президент страны Владимир Путин подписал закон, разрешающий называть шампанским только игристое вино, произведенное в России. Все остальные должны именоваться игристыми винами.

Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди в ответ на российское решение заявил, что слово «шампанское» появилось от региона Шампань, и позиция Парижа по этому вопросу очень ясна. Против закона также выступила Еврокомиссия.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер заметил, что российский закон станет ударом по российским же потребителям. По его мнению, поправки обойдутся россиянам более чем в 45 миллионов рублей, кроме того, в стране возникнет дефицит российских вин.

Ранее аналитики оценили рост оптовых цен на российские вина в районе 15-20 процентов к следующему году. Как минимум 5-6 процентов даст инфляция, кроме того, дороже стал виноград.

